Explosão em fábrica de cosméticos deixa três pessoas morta, diz Corpo de Bombeiros

Uma explosão em uma fábrica de cosméticos situada às margens da ERS-142, em Carazinho, na Região Norte do Rio Grande do Sul, deixou três mortos. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o fogo já foi controlado. As vítimas não foram identificadas.

Outras sete pessoas ficaram feridas e precisaram ser encaminhadas ao hospital da cidade e à Unidade de Pronto Atendimento com queimaduras de segundo e terceiro grau, além de intoxicação.

A explosão teria sido provocada pelo acetato etila, um tipo de solvente utilizado no setor industrial.

Fonte: G1