Ibirapuitã passa de 9m acima do normal e desaloja famílias de três bairros

O Boletim da Defesa Civil do Município emitido as 12h30min., desta quarta-feira, dão conta de que o rio continua subindo e está 8m90cm na ponte Borges de Medeiros e 9m 96cm acima de seu normal, na régua da Estação da Vila Nova acima de seu nível normal.

Até o momento, conforme a Defesa Civil 9 famílias foram atingidas pela cheia do Ibirapuitã em Alegrete. Três foram retiradas de casa e alojadas em outros locais; 4 pediram lonas e duas famílias solicitaram auxílio para mudanças que foram realizadas e os bairros atingidos até o momento são: Vila Nova; Santo Antônio, Ibirapuitã e no interior no Capivari.

A Defesa Civil continua monitorando as areas ribeirinhas e os telefones de contato são: 3961-1606 ou 991477276.