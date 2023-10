Expofeira de Alegrete registra recorde de público: uma demonstração do poder do agronegócio

Com acesso gratuito durante toda a feira, a ExpoFeira de Alegrete atraiu um público recorde, destacando-se como uma das maiores edições em termos de participação.

A feira, que desde sua primeira edição em 1912 busca a vanguarda genética e destaca animais de excelência em suas respectivas raças, consagra o esforço contínuo dos produtores, desde os pequenos agricultores até os grandes empresários do campo. O Sindicato Rural, responsável pelo evento, reforçou a importância de investir na melhoria dos rebanhos, promovendo a qualidade, competitividade e tecnologia na produção agropecuária para conquistar novos mercados.

No discurso de abertura, o presidente do Sindicato Rural, Luiz Plastina Gomes, comemorou o sucesso da feira, mas expressou sua preocupação com o futuro do agronegócio. Ele destacou os esforços do sindicato em oferecer novidades, como a entrada franca, a parceria com a Fundação Maronna, a Agrotec em conjunto com a Unipampa, palestras de qualidade e máquinas sofisticadas para colheitas abundantes. No entanto, ele alertou para as ameaças mercadológicas e climáticas que rondam o setor, incluindo questões políticas, como a insegurança jurídica e incursões na área fiscal.

Representando a FARSUL, José Alcindo Souza Ávila enfatizou que é o produtor que alimenta o mundo e reconheceu o papel crucial das entidades como o Sindicato Rural e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que organizam e representam os produtores e trabalhadores rurais.

O deputado federal Afonso Motta elogiou a competência do setor agrícola em Alegrete e ressaltou que a ExpoFeira é a celebração da atividade produtiva que sustenta a vida na comunidade. Ele expressou confiança no potencial do Brasil, apesar dos desafios enfrentados pelo agronegócio.

No encerramento dos discursos, o prefeito Márcio Amaral parabenizou o Sindicato Rural pelo sucesso da feira, especialmente por ter adotado a política de portões abertos, o que atraiu um número excepcional de visitantes. Ele destacou não apenas a valorização da genética e dos produtores rurais, mas também a realização de seminários e oficinas sobre temas variados, incluindo inovação e tecnologia, olivicultura e viticultura.

A cerimônia de inauguração da ExpoFeira de Alegrete culminou com a entrega de prêmios às cabanhas do ano, homenageando os produtores locais que se destacaram em diversas categorias de animais, evidenciando a excelência e o compromisso com a qualidade que caracterizam o agronegócio na região.

Informações e fotos assessoria de imprensa SRA