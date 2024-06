EZ em cena mostra talento e sensibilidade de alunos no teatro da Escola

A arte na escola é uma maneira de transformar a linguagem verbal, sensorial em movimentos e interpretações, no palco, ao contar uma história sobre um tema previamente escolhido.

A Escola Estadual Emílio Zuñeda uniu turmas do Ensino Médio para o EZ em cena. Com tema sobre mães, a peça homenageou as mães servidoras das escola. Sempre é dia das mães, observou a professora Giovana Vargas e nossos alunos brilharam em suas interpretações no palco.

A plateia lotada de alunos que assistiram seus colegas e viram que a arte é um ingrediente poderoso à vida, ao tocar sensibilidades e fazer as pessoas mais humanas ao perceber o valor e as necessidades dos outros.

A escola Emílio Zuñeda que busca ensinar na sua integralidade, está sempre possibilitando peças de teatro representadas por alunos que sem empenham muito nos ensaio e figurinos.