Nativa e PAT homenageiam casais no Dia dos Namorados

No Dia dos Namorados, a Nativa FM e o Portal Alegrete Tudo realizaram uma promoção denominada “Amor, Meu Grande Amor”.

Durante a programação, diversas pessoas puderam mandar aquele recado para seu namorado ou namorada. Casais de todos os bairros e interior do Município puderam interagir com os locutores da emissora e expressar todo seu sentimento no dia 12 de junho. Aos ouvintes que participaram da promoção e contaram sua história relacionada ao Dia dos Namorados, concorreram a diversos rodízios da pizzaria Saporito, já aqueles que foram homenageados com as telemensagens receberam buquê de rosas da Casa Di Fiori, outros uma noite em suíte no Motel Dapont e jantar romântico no restaurante Prodócimo.

Ainda no período da manhã, a Nativa realizou a entrega de um buquê de rosas para um casal muito especial, Kirc Arnould e Lucia Maiele que são ouvintes ativos dos programas da emissora. Durante a surpresa, a esposa deixou uma mensagem ao esposo, que no momento, estava trabalhando. Logo após o recebimento das rosas, o casal foi às lágrimas pela representatividade da data e das lembranças do passado. O casal ganhou um jantar romântico do restaurante Prodócimo.

Por volta do meio dia, os homenageados da vez foi o casal Maurício Pereira e Quelen Ribeiro que residem no bairro Medianeira. Durante a surpresa, a esposa não esteve presente, porém, deixou um recado muito emocionante ao seu marido sobre todas as dificuldades e superação que o casal passou nos mais de vinte anos de casados. Eles foram contemplado com uma noite em suíte do Motel Dapont.

Por volta das 15h, o casal agraciado foi do bairro Vila Isabel, Itamar Dávila e Vanessa Moraes receberam um lindo buquê de flores da Casa Di Fiori. A esposa esboçou todo seu amor por meio de uma mensagem que contou brevemente a história do deles, além disso, foram presenteados com uma suíte do Motel Daponti.

Para finalizar, depois das 17h, Wemerson Melo fez sua declaração para a amada Daniela Pereira. O casal reside no bairro Joaquim Milano. Ele, que não é do Rio Grande do Sul, destacou o quanto ela é essencial em sua vida, sua fortaleza em meio a todas as adversidades e a razão de muita felicidade. O casal foi contemplado com um jantar romântico no restaurante e churrascaria Prodócimo.

Além desses casais, muitos outros foram homenageados na programação da emissora. O formato da programação em estúdio seguia outra dinâmica, mas igualmente com muita emoção nas mensagens. A Nativa e o PAT agradecem aos ouvintes por mais essa demonstração de cumplicidade com a emissora e o portal de notícias de Alegrete.