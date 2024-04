Jovem de 21 anos foi retirado da Ponte Borges de Medeiros quando sinalizava possível atitude extrema

Na noite de ontem(13), um jovem de 21 anos foi resgatado na Ponte Borges de Medeiros, em Alegrete, após uma ação coordenada entre a Brigada Militar, Bombeiros e SAMU Mental.

Segundo relatos, um jovem de 21 anos foi avistado na ponte, desencadeando uma resposta imediata das autoridades.

O CIOSP coordenou a intervenção, alertando a Brigada Militar e o SAMU Mental para a situação. Enquanto as equipes monitoravam a área, um cidadão se aproximou e conseguiu estabelecer um diálogo com o jovem, conduzindo-o para longe do perigo. Posteriormente, as equipes de resgate, incluindo Brigada Militar, SAMU Mental e Bombeiros, chegaram ao local para prestar assistência.

O jovem foi então encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pelo SAMU, onde recebeu os cuidados necessários. Como medida preventiva diante deste evento, está em fase de planejamento a instalação de uma grade de proteção nas laterais da Ponte Borges de Medeiros. A execução dessa obra ficará a cargo da empresa Escala Engenharia, com o objetivo de garantir a segurança dos pedestres e evitar situações de risco semelhantes no futuro.