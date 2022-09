FAC vem “turbinado” depois da pandemia

Share on Email

A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, juntamente com o Sesc, está retomando o Festival Alegretense da Canção (FAC) em 2022, que acontece nos dias 8 e 9 de outubro, no largo do centro Cultural Adão Ortiz Houayek.

Poderão ser inscritas músicas de todos os gêneros da linha popular, exceto da linha nativista e gauchesca, desde que sejam inéditas e originais e que nunca tenham sido apresentadas, editadas,

gravadas em disco, premiadas em festivais, postadas em plataformas de relacionamento como Facebook, YouTube, Myspace, Palcomp3, Trama Virtual, Twitter, Soundcloud e similares.

Serão selecionadas 18 composições para serem apresentadas nas duas noites de apresentações classificatórias.

A premiação será de R$ 4.000,00 e troféu para o primeiro lugar, R$ 2.500,00 e troféu para o segundo lugar e R$1.500,00 e troféu para o terceiro lugar. A melhor letra ganha R$1.000,00 e troféu. Instrumentista Destaque, Melhor Arranjo, Melhor Intérprete, Música mais Popular ganharão troféus.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo site da Prefeitura, no endereço http://www.alegrete.rs.gov.br/fac, até o dia 20 de setembro. Mais informações pelo telefone 3961-1650.