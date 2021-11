Faça sua doação de sangue no ônibus do HEMORGS que está em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Neste Dia nacional de doador de sangue, o Hemocentro Regional de Alegrete promove a campanha com a presença do ônibus do HEMORGS aqui na cidade.

O ônibus está em frente ao Centro Cultural, das 9h as 16h, e todos os que quiserem participar deste ato de amor ao próximo e só chegar com um documento pessoal que será atendido pela equipe.

O Hemocentro atende sete municípios da Região e sempre está precisando de todos os tipos sanguíneos, sendo que o O negativo é o de mais difícil de captação.

Mesmo com a chuva, quem puder vá até o local e faça este ato de amor, porque cada pessoa que doa sangue ajuda salvar quatro vidas.

Fernanda Soares, assistente social do Hemocentro diz quem já é doador deve incentivar outras pessoas, porque todos um dia podem precisar de sangue então devemos nos engajar nesta campanha.

Fora este dia, todos podem ir ao Hemocentro Regional de Alegrete pela manhã fazer sua doação de sangue.