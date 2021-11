Pela primeira vez, vereadores vão ter acesso a 3 milhões do orçamento para serviços e obras

Desde o ano de 2015 que a Constituição prevê que parte do orçamento da Prefeitura possa ser utilizado em indicações e projetos dos vereadores.

Pela primeira vez, os 15 vereadores de Alegrete vão poder utilizar, cada um deles, 208 mil reais, sendo que 50% desse valor é para área da saúde e outros para outras áreas de serviços na cidade. São as chamadas emendas impositivas em cada vereador vai poder indicar projetos e ações para serem efetivadas com recursos do orçamento da Prefeitura . No total são 3 milhões de reais.

Emendas impositivas

No dia 24, a Comissão de Finanças Orçamento e Contas Públicas se reuniu no plenário para encaminhar as propostas de cada um dos 15 vereadores. A Comissão é presidida pelos Vereador Cléo Trindade que comenta ser um avanço ao trabalho de cada um dos vereadores que, pela primeira vez, vão pode indicar serviços e melhorias em várias áreas com garantia de recursos.

A relatora, Vereadora Dileusa Alves, esclarece que 50% do valor deve ser na área da saúde e que a Santa Casa já trouxe vários projetos para tentar garantir recursos.

Emendas impositivas

Ela informou ainda que grande parte das indicações dos vereadores é para área de Infra que tem muitos problemas em Alegrete.

Já o vereador Luciano Belmonte, que integra a Comissão, entende como um protagonismo político dos vereadores que, pela primeira vez, vão sair de indicações e poder decidir onde querem que os recursos possam ser aplicados.

Dileusa Alves informou, também, que a lei garante que os recursos possam ser aplicados e, em caso de impedimento técnico de alguma indicação, os vereadores fazem outra indicação. A aplicação desse recurso de emendas impositivas aos vereadores será em 2022.