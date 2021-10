Facebook e Instagram começam a funcionar após seis horas fora do ar

Share on Email

Após cerca de seis horas fora do ar, Instagram e Facebook começaram a retomar o funcionamento por volta das 18h30min desta segunda-feira (4). Os serviços, no entanto, apresentam instabilidade. O WhatsApp ainda está fora do ar.

Por volta das 17h, a empresa disse que problemas com a rede estão causando a pane global. A instabilidade do WhatsApp, Instagram e Facebook começou por volta das 12h50min.

Ainda não há informações sobre o que levou as três redes sociais a saírem do ar no mundo todo.

O Facebook não revelou a possível causa da interrupção, mas especialistas em segurança cibernética disseram que encontraram sinais de interrupção nas rotas que conectam as pessoas à rede social. Especialistas cogitam que problemas nos servidores DNS (que convertem os nomes dos domínios em endereços IP) de Facebook, Instagram e WhatsApp levaram à queda do serviço.

“O Facebook e suas propriedades relacionadas desapareceram da internet em uma enxurrada de atualizações do BGP (sigla em inglês para Protocolo de Porta de Entrada)”, tuitou John Graham-Cumming, diretor de tecnologia da empresa de web Cloudflare.

Ele acrescentou que minutos antes de os serviços serem desconectados, houve “muitas (…) mudanças (principalmente retiradas de rota)”.

A indisponibilidade do Facebook afeta também outros serviços, como jogos em rede, que utilizam a conta da rede social para realizar a conexão.

A interrupção ocorre um dia depois de uma mulher aparecer na televisão norte-americana para revelar sua identidade após vazar documentos para as autoridades, alegando que o Facebook sabia que suas plataformas estavam alimentando o ódio e prejudicando a saúde mental de crianças e adolescentes .

Fonte: Gaúcha/ZH