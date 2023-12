Fachada da Câmara passará por reforma

Share on Email

Uma vez que a empresa vencedora da licitação para entrega dos projetos da fachada, não cumpriu o contrato, e pela urgência desta demanda, o presidente Luciano intermediou junto ao engenheiro civil para que auxilie nos projetos, sem custos ao Poder Legislativo de Alegrete. “Os projetos serão uma doação do engenheiro Anderson à Câmara”, explica o presidente.

O objetivo da reforma é dar uma repaginada no layout que está há muito tempo sem uma remodelagem. As obras devem iniciar no começo de mês de janeiro e devem perdurar por cerca de um 25 a 40 dias de execução.

Também acompanharam a visita técnica, o diretor administrativo Sérgio Prates, o assessor jurídico Sivens Carvalho e as servidoras Alessandra Mendes Prates e Sirlei Moura Moraes.