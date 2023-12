Professora Tatiana Wommer, do IFFar Alegrete, é indicada Zootecnista do ano pela ABZ RS

A escolha se baseia na competência, dedicação, desempenho e na capacidade de influenciar positivamente outros profissionais no estado gaúcho.

A premiação destaca a trajetória do(a) profissional Zootecnista que, ao longo do ano, construiu uma carreira sólida e se tornou referência para a categoria, seja atuando na iniciativa privada, pública, acadêmica ou como autônoma.

Trajetória acadêmica e profissional:

Tatiana Wommer, além de Zootecnista, é Mestre e Doutora em Ovinocultura pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), evidenciando uma sólida formação acadêmica que contribui para sua atuação destacada no campo. Atualmente, ela desempenha um papel fundamental como Professora no Instituto Federal Farroupilha (IFF) Campus Alegrete.

A expertise da indicada se estende por diversas áreas, com ênfase em alimentação e manejo de ovinos em confinamento, produção e qualidade do leite de ovelha, e características da carne ovina. Sua atuação também se destaca em pesquisas relacionadas ao perfil das cadeias produtivas de bovinos de corte e leite, peixes, ovinos, assim como estudos sobre o perfil dos consumidores de produtos de origem animal.

Reconhecimento da ABZ RS:

A indicação da Professora Tatiana Wommer ao Prêmio Zootecnista do Ano pela ABZ RS é fruto do reconhecimento de sua notável contribuição para o desenvolvimento da zootecnia no estado do Rio Grande do Sul. Seu trabalho não apenas evidencia competência técnica, mas também demonstra um compromisso constante com a excelência profissional e o avanço da área.

A diretoria executiva da ABZ RS expressa seu agradecimento a todos os participantes que contribuíram para essa indicação, ressaltando a importância da colaboração da comunidade zootécnica. O engajamento e apoio são fundamentais para fortalecer a zootecnia no estado, e a ABZ RS conta com a participação de todos no próximo ano.

Expectativas para o futuro:

Com a indicação ao Prêmio Zootecnista do Ano, Tatiana Wommer se destaca como um exemplo inspirador para outros profissionais da área. Sua trajetória promissora e seu impacto positivo no setor refletem a importância de reconhecer e valorizar os profissionais que contribuem significativamente para o desenvolvimento da zootecnia.

A comunidade zootécnica aguarda com expectativa a premiação, que será um momento especial para celebrar as conquistas individuais e coletivas que impulsionam o avanço da zootecnia no Rio Grande do Sul. Tatiana Wommer representa não apenas uma indicada ao prêmio, mas uma figura emblemática que personifica a excelência e o comprometimento na zootecnia gaúcha.