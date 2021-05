Família Apaeana comemora boas novas; confira o boletim informativo

Compartilhe















Através do Boletim Informativo semanal, a APAE Alegrete apresenta com transparência os projetos, ações e conquistas que ajudam a instituição a continuar desenvolvendo um trabalho sério de inclusão social.

Para esta semana a palavra GRATIDÃO ganhou mais força na conquista da Van Adaptada – modelo Renault Master com capacidade para onze alunos e adaptação para cadeirantes. O veículo foi adquirido com recursos de uma emenda parlamentar do Deputado Ubiratan Sanderson (Emenda Parlamentar 407 30017), no valor de R$ 200.000,00, recursos do Ministério de Desenvolvimento Social. O Presidente da APAE, Professor Marcos Ruffo Goulart recebeu as chaves do veículo das mãos do Prefeito Municipal Márcio Amaral.

Outros assuntos em destaque são:

A Reivenção do Ensino que segue seu planejamento oferecendo aulas, atendimentos remotos e tele-atendimentos individuais para seus alunos.

Projeto Cultural “Sonhos Especiais” – projeto que tem como Coordenadora a parceira Vanice Franco e o Produtor do Projeto Cultural junto com Tatiane Corrêa, Diretora de Beleza Independente da Mary Kay. Juntos desenvolveram a oficina de auto-maquiagem, realizada pela APAE Alegrete com a presença de usuários da Instituição e familiares.

