Rotary promove campanha do agasalho para ajudar famílias alegretenses

A Associação dos Arrozeiros de Alegrete sempre preocupada com a solidariedade apoia a campanha do agasalho e doação de alimentos promovida pelo Rotary Clube Alegrete- Norte para ajudar, também, as famílias que mais necessitam.

O lançamento foi na quarta -feira, as 9h, com um café na sede da Associação. Além de receber as doações, a campanha do Rotary vai fazer sorteios semanalmente.

De acordo com a presidente, Fátima Marchezan este ano a campanha tem o lema: Doe afeto, Doe Amor e apoiamos por sabermos da importância de nos engajarmos neste trabalho.

Para a presidente, este ano, a campanha do agasalho do Rotary se reveste de uma importância ainda maior visto que estamos em pandemia e muitas famílias foram afetadas. Ela espera que, como sempre, os produtores colaborem e ajudem assim a amenizar o frio de muitas pessoas este ano.

A Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social já realiza a campanha do agasalho com seu QG de recebimento de agasalhos e calçados no Centro de Fortalecimento de Vínculos que fica na Avenida Tiaraju.

Vera Soares Pedroso