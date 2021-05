Briga de vizinhos teve ameaça com facão e arma de fogo; tudo isso por suposto som alto

Compartilhe















Moradora da Região Central fez um registro contra vizinhos depois de um desentendimento durante uma madrugada no início da semana.

De acordo com o registro policial, a vítima disse que a Brigada Militar foi até sua residência duas vezes por denúncias de som alto. Mas não teria sido comprovado e, desta forma, os policiais saíram do local.

Cerca de meia hora depois, os vizinhos foram até a frente da sua residência e, a mulher com um facão na mão passou a discutir e ofender as moradoras, além de uma discussão com a filha da vítima. Já nesse momento, o filho da vizinha estaria portando uma arma de fogo e teria ameaçado que iria atirar contra todos devido ao desentendimento sobre o suposto som alto.

Novamente a Brigada Militar foi acionada e, no endereço, conversou com todos os envolvidos. Os acusados, na presença da polícia estavam desarmados e agiram como se nada tivesse acontecido. Nenhuma arma foi localizada. O registro foi realizado na Delegacia de Polícia. O fato foi por volta das 3h.