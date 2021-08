Família corre contra o tempo para realizar cirurgia de urgência de alegretense

Share on Email

Família busca auxílio para Marcos Trindade Ramos de 58 anos em razão de um tumor que foi diagnosticado há três meses.

Conforme a esposa, Rosemerie Machado de Oliveira, o alegretense estava de moto quando teve um mal súbito e sofreu um acidente. Ao ser levado à Santa Casa, realizou alguns exames e constatou que precisava de uma ressonância feita em Uruguaiana.

A partir deste exame, soube que tem um tumor na cabeça e já percebeu vários sintomas que estão se agravando com o passar dos dias.

O desespero, segundo Rosemeri, é que a consulta com o especialista, pelo SUS, vai acontecer daqui 30 dias e posteriormente será marcada a cirurgia, conforme ela, antes haverá biopsia para saber se é maligno ou benigno.

“A diferença está na maneira que tudo está evoluindo. Ele já está com dificuldade na visão e na fala, entre outras mobilidades básicas. Por esse motivo, estamos muito preocupados e, correndo contra o tempo. Com a informação de que a cirurgia particular irá custar cerca de 60 mil reais, decidimos fazer uma vakinha on-line na tentativa de apressar o processo.

Ele é autônomo, trabalha no interior. Desde que foi diagnosticado não conseguiu trabalhar diante das complicações. A convulsão no dia do acidente, foi o grande alerta para que chegássemos até o tumor- destacou.

Quem puder doar, pode realizar a ajuda através da vakinha, pelo pix 55 996812977 ou conta poupança – Caixa Econômica Federal – Ag 0455 op 013 – conta 00071345-3 – Rílari Ramos.

Link da vakinha: http://vaka.me/2343054