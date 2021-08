Caxias do Sul: três jovens morrem após carro bater em poste

Três jovens morreram após colidir o carro em um poste na madrugada deste sábado (28), na BR-116, em Caxias do Sul, na Serra do Rio Grande do Sul. As vítimas tinham 18, 19 e 20 anos. Os nomes não foram divulgados.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no km 148, por volta das 1h30. O Polo com placas de Caxias do Sul onde estavam as vítimas e mais dois ocupantes bateu em um poste no sentido Centro – Bairro, nas proximidades da curva da zona.

O quarto ocupante ficou ferido e foi encaminhado ao hospital. Um quinto não teve ferimentos.

Não houve bloqueio no trânsito.