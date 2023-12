Família de Alegrete faz apelo urgente por doadores de sangue

Share on Email

Ele encontra-se internado no posto 2, quarto 112, e requer transfusões sanguíneas imediatas.

O paciente, do tipo sanguíneo O positivo, enfrenta complicações médicas. Esta situação destaca a importância crítica de manter os estoques de sangue nos hemocentros em níveis adequados para atender prontamente a emergências médicas como a enfrentada por José Antônio.

O Hemocentro de Alegrete, responsável pelo fornecimento de sangue para diversas unidades hospitalares na região, pede a colaboração da população para que compareçam e doem sangue. Doar sangue é um ato simples, seguro e essencial para salvar vidas.

Os interessados em contribuir podem se dirigir ao Hemocentro de Alegrete, localizado na rua General Sampaio, ao lado da Santa Casa.

Os requisitos para a doação são simples, mas fundamentais. O doador deve estar bem alimentado, pesar no mínimo 50 kg e ter idade entre 18 e 61 anos (ou a partir dos 16 anos, com a presença de um dos pais, para a primeira doação). É importante observar que pessoas com tatuagens recentes estão temporariamente impedidas de doar por um período de um ano.

Além disso, é necessário que o doador esteja em boas condições de saúde, não tenha consumido bebidas alcoólicas nas últimas 12h e tenha dormido pelo menos 6h na noite anterior à doação.