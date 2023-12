Iluminação vai colocar a cidade no clima natalino nos próximos dias

A reportagem do PAT entrevistou o diretor da Sedetur, Leonardo Cera, e ele explicou os processos que compõe a parte decorativa do Município no mês do natal.

O diretor explicou que ainda nessa semana, a empresa responsável pela decoração e iluminação do período natalino começará a montagem da estrutura que compõe o brilhantismo dos pontos de Alegrete. Cera, ressaltou que a praça Getúlio Vargas será a área mais iluminada, salientou que a casa do papai noel também fará parte do local, além de outras atrações que prometem chamar muita atenção da população.

Outro ponto que merece destaque é o programa “Natal Iluminado” que consiste em dar desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU para residências e estabelecimentos em dia com os impostos municipais. Confira como fazer para participar do concurso;

Casa decorada para o Natal

Regras:

Poderão participar deste concurso os imóveis localizado e regularizados no perímetro urbano do

Município de Alegrete, previamente inscritos, conforme regulamento:



O imóvel inscrito deve estar devidamente regularizado e a matrícula corresponder ao

estabelecimento comercial ou residência participante, sendo vetada a participação de imóveis com

matrículas compartilhadas.

As inscrições serão nas seguintes categorias:

Imóveis Residenciais; e

Imóveis Comerciais – MEI ou ME.



O responsável pelo imóvel é também o responsável pela decoração, montagem ,desmontagem e

segurança elétrica e estrutural dos ornamentos.

O material empregado na decoração ficará a cargo de cada participante com inteira liberdade de

escolha.

A decoração deverá ser finalizada até dia 10/12/2023, observados os prazos de inscrição e

julgamento.

Quesitos que serão avaliados;

O período de julgamento será nos dias 12 a 19 de dezembro de 2023, sem aviso prévio ou

horário específico.

Os imóveis serão avaliados com notas de 0 (zero) a 10 (dez), para cada quesito, podendo ser

fracionada (ex: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; …) sendo vencedor o que alcançar a maior nota em todas as

categorias avaliadas, que são:

I) Criatividade

II) Beleza

III) Originalidade

Para efeito de julgamento somente será analisada a decoração externa do imóvel.

Serão premiados o 3º, 2º e 1º classificados de cada uma das categorias, sendo: (Premiação)

1º lugar: 100% da isenção do IPTU ano 2023;

2º lugar: 50% de desconto do IPTU ano 2023; e

3º lugar: 30% de desconto do IPTU ano 2023.

A divulgação do resultado será no dia 23 de dezembro de 2023 por meio de LIVE na Página

Oficial da Prefeitura de Alegrete no Facebook e será publicada no site:

http://www.alegrete.rs.gov.br e demais sites de divulgação e publicidade.

Segundo o diretor, Leonardo Cera, o apelo popular pelo programa está bem alto e com isso devemos ter um grande número de casas decoradas em Alegrete. “Ficamos felizes com com aceitação, vamos ter muita luminosidade e alegria para população”, disse.