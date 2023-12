Massoterapeutas denunciam homem por comportamento libidinoso durante sessões

Share on Email

Um grupo de massoterapeutas procurou o PAT, para fazer um alerta sério sobre um cliente recorrente que tem causado constrangimento durante as sessões de massagem. O motivo? Ele, de maneira reincidente, chega ao orgasmo durante o atendimento, deixando as profissionais se sentindo usadas e constrangidas.

O comportamento do cliente em questão não é um caso isolado. Algumas massoterapeutas relataram que o indivíduo, apesar de educado na abordagem, torna-se inapropriadamente excitado durante as sessões, chegando ao “êxtase” sem tocar nas profissionais. Essa situação, longe de ser ocasional, tem sido frequente para diversas massagistas, que se viram incapazes de denunciar e registrar ocorrências policiais.

Algumas vítimas descreveram que, após o ocorrido, o cliente age como se nada tivesse acontecido, o que agrava ainda mais o impacto psicológico nas profissionais. Muitas delas, imediatamente deixaram de atender o cliente.

Uma massoterapeuta, após ser vítima desse comportamento na manhã de terça-feira (5), decidiu romper o ciclo e procurou a Delegacia de Polícia para representar criminalmente contra o suspeito. Ela destaca que outras colegas também foram vítimas do mesmo cliente, mas por receio ou constrangimento, não tomaram medidas legais.

O grupo de massoterapeutas faz um apelo para que casos como esse sejam denunciados e registrados, destacando a importância de que as devidas providências legais sejam tomadas. É essencial que profissionais que passem por situações constrangedoras tomem a iniciativa de documentar e denunciar tais comportamentos, garantindo a segurança e integridade da categoria.

Embora o suspeito não tenha sua identidade revelada neste momento, a intenção do alerta é conscientizar os profissionais sobre a necessidade de registro para que a justiça seja feita. O fato de o cliente agir de maneira educada e não agressiva na abordagem não justifica a gravidade do comportamento, e as vítimas ressaltam que, se há um fetiche envolvido, o ambiente da massoterapia não é o adequado.

Este alerta não se restringe apenas à massoterapia, pois outras categorias profissionais, como fisioterapeutas e cuidadoras, também enfrentam situações semelhantes. É crucial que a denúncia seja encarada como um passo fundamental para interromper tais comportamentos inadequados e proteger a integridade e bem-estar de todos os profissionais envolvidos.