Família de criança com sérios problemas de saúde não tem recursos para comprar medicamentos

Diagnosticado com autismo e deficiências múltiplas, incluindo uma má formação no palato que resultou na ausência do céu da boca, Eduardo enfrenta desafios diários que afetam sua alimentação e qualidade de vida. Para piorar a situação, ele lida com convulsões de difícil controle.

Diante da complexidade do quadro de saúde de Eduardo, a equipe médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, após avaliação minuciosa, tomou a decisão de prescrever o medicamento Canabidiol como uma alternativa para tentar conter as convulsões que afetam profundamente a vida do jovem. No entanto, o custo do tratamento com o Canabidiol é um obstáculo significativo para a família, já que cada frasco de 30 ml do medicamento tem um valor aproximado de R$ 630,00.

Leia mais: “Juízes” que condenam e ofendem nas redes sociais estão respondendo na justiça

“Estamos em uma situação delicada e desafiadora. Nosso amado Eduardo enfrenta obstáculos diários que vão desde dificuldades alimentares devido à má formação no palato até a luta constante contra convulsões que prejudicam sua qualidade de vida. Recebemos a recomendação do neurologista para tentar o Canabidiol, mas o custo é proibitivo para nós. Por isso, decidimos iniciar essa campanha online, na esperança de que pessoas de bom coração possam nos ajudar a proporcionar um tratamento adequado para o Eduardo”, compartilha a irmã Jaine. A síndrome que foi diagnosticada foi Lennox gastaut – citou.

Corrente de ajuda e proteção salva duas pessoas em sofrimento psíquico

A família de Eduardo lançou a campanha de arrecadação de fundos em uma plataforma online, detalhando a situação médica do jovem e as dificuldades financeiras que enfrentam para adquirir o medicamento vital. Eles acreditam que, com o apoio da comunidade, amigos e desconhecidos solidários, eles podem superar esse desafio e proporcionar a Eduardo uma chance maior de qualidade de vida.

Quem puder auxiliar o link é: https://www.vakinha.com.br/3989078