Idoso é vítima de emboscada e leva facada no rosto, no bairro Prado

O agressor, um indivíduo de 55 anos, atacou a vítima com uma faca. A rápida ação da Brigada Militar levou à prisão do acusado.

Um gigante dos festivais foi o vencedor do Canto Farroupilha

De acordo com as informações fornecidas pela Brigada Militar, o idoso se encontrava na rua no momento do ataque. O agressor surpreendeu a vítima desferindo um golpe de faca na face( com um corte da orelha à boca). A vítima foi encaminhada pela guarnição à UPA e o seu estado de saúde é estável.

Família que perdeu a caçula para o câncer, faz uma alerta sobre o aparecimento silencioso da doença

O acusado foi capturado pela Brigada Militar após o ocorrido. A faca utilizada no ataque foi encontrada e apreendida. Conduzido à Delegacia de Polícia, foi determinado pela delegada de plantão, Fernanda Mendonça, registro por lesão corporal. o fato ocorreu na noite desta quinta-feira (31).