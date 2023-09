Alegrete celebra Pátria em Caminhada Cívica

Contrariando as previsões meteorológicas que indicavam chuva, os moradores de Alegrete foram, por outro lado, presenteados com a realização da primeira etapa da Caminhada Cívica.

Este evento, que contou com a participação das unidades dos Polos Educacionais e da Educação Infantil, englobando um total de 33 escolas, é uma iniciativa da Secretaria Municipal da Educação, Esporte e Lazer, em parceria com as escolas municipais, estaduais e diversas entidades locais.

A programação teve início com a execução do Hino Nacional, seguida pelo pronunciamento do Prefeito Márcio Amaral, que destacou o orgulho de ser brasileiro e a importância de celebrar a pátria. As escolas municipais de Educação Infantil (EMEIs) e os Polos Educacionais prepararam-se para esta ocasião com entusiasmo, abraçando os temas das comemorações da Semana da Pátria deste ano.

A nível nacional, o tema abordado foi Rui Barbosa, enquanto regionalmente a ênfase recaiu sobre o “Centenário da Revolução de 1923” e, no âmbito municipal, a temática escolhida foi a “Cultura da Paz”, em alusão ao Bicentenário da Igreja São Domingos.

Subcomandante do Regimento, Tenente-Coronel Valadão e Tenente Aguiar – Comando da Brigada Militar de Alegrete

Brigada Militar e ambulância no evento que não registrou incidentes

No dia 24 de agosto, a chama da Pátria chegou ao quartel do 6º RCB e permaneceu acesa até o dia 1º de setembro, quando, às 11 horas, foi transferida para a pira da Pátria, junto ao Monumento ao Expedicionário, marcando o início das comemorações da Semana da Pátria em Alegrete.

Todas as escolas participantes fizeram referência aos temas propostos, enriquecendo ainda mais o evento. As apresentações e manifestações demonstraram o verdadeiro espírito cívico e de cidadania dos alegretenses, unindo a comunidade em um belo desfile que celebrou o amor à pátria e a cultura da paz.

Autoridades civis e militares prestigiaram a passagem dos estudantes e professores, e a Banda do 10º Blog abrilhantou ainda mais o evento com sua presença, assim como, a presença do Subcomandante do Regimento, Tenente-Coronel Valadão e do Tenente Aguiar pelo Comando da Brigada Militar de Alegrete. Um bom público acompanhou as apresentações que culminou por volta das 16h30. No próximo dia 7 às 9h tem Desfile Militar e às 13h, a segunda etapa que contempla o município e escolas estaduais.

Confira a galeria de imagens: