Família de Luiz Gentil Tessele pede ajuda da população para doação de sangue

A alegretense Juliany Tessele, atualmente residindo em Santa Catarina, lançou um apelo à população para auxiliar seu avô, Luiz Gentil Tessele, que encontra-se internado na Santa Casa de Alegrete após sofrer um AVC. O idoso, que necessita urgentemente de doadores do tipo sanguíneo A positivo, requer apoio da comunidade para repor os estoques do Hemocentro Regional.

Luiz Gentil Tessele, cujo estado de saúde é delicado desde a última quinta-feira, foi vítima de um quarto AVC. A neta que contatou o PAT, falou que o avô teria se deparado com um ladrão em sua residência.

O Hemocentro de Alegrete, instituição responsável pelo abastecimento de sangue para diversas unidades hospitalares na região, conclama a colaboração dos cidadãos para que se apresentem e contribuam com doações de sangue. A doação sanguínea, ato simples, seguro e vital, desempenha um papel crucial na preservação de vidas.

Os interessados em contribuir podem dirigir-se ao Hemocentro de Alegrete, localizado na rua General Sampaio, ao lado da Santa Casa.

Os requisitos para doação são diretos, porém imprescindíveis. O doador deve encontrar-se bem alimentado, pesar no mínimo 50 kg e possuir idade entre 18 e 61 anos (ou, a partir dos 16 anos, acompanhado de um dos pais, para a primeira doação). Ressalta-se que indivíduos com tatuagens recentes estão temporariamente impedidos de doar por um período de um ano.

Além disso, é imperativo que o doador esteja em boas condições de saúde, não tenha ingerido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas e tenha desfrutado de no mínimo 6 horas de sono na noite precedente à doação.

A solidariedade e o apoio da comunidade são cruciais neste momento delicado para Luiz Gentil Tessele e sua família. Sua contribuição pode fazer toda a diferença na recuperação do paciente e no reabastecimento dos estoques de sangue do Hemocentro Regional.