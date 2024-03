Oficina de jardinagem encanta crianças em projeto no Centro Cultural

Um programa de férias promoveu atividades culturais e ambientais para o público infantil no Centro Cultural de Alegrete. Desde outubro de 2023, o Projeto Movimentando a Cultura no CC, vem oferecendo diversas atividades educativas e culturais para crianças e jovens.

As contações de histórias, sessões de cinema, oficinas teatrais e literárias, exposição de artes plásticas, recital de piano para crianças e demais atividades estão dando um colorido especial ao espaço de cultura. Coordenado por Tatiane Quintana e Merlen Alves, o projeto está no escopo de atuação da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, através da Diretoria de Cultura do município.

Nos meses de janeiro e fevereiro, a equipe realizou o programa “Curta as férias fazendo arte”, com oficinas de teatro, origami, poesia, literatura e cinema, além de uma oficina muito especial de jardinagem infantil, que ocorreu no último dia 29.

Oficina de jardinagem

A atividade foi coordenada pelo pedagogo e jardineiro, Célio Pedroso, que abordou a importância dos cuidados com o solo, irrigação e substratos orgânicos para um melhor plantio e montagem de um jardim. As crianças puderam mexer na terra, plantar, irrigar e depois ornamentar pedras para contornar e embelezar o jardim.

Para março, o projeto prevê a realização de gincanas culturais voltadas para as escolas, exposição de artes plásticas e sessões de contações de histórias.

Informações podem ser obtidas através do whats: 55 996334438 e 55 99973-2512.