Câmeras flagram arremessos de objetos no Presídio de Alegrete; homem foi preso pela BM

As imagens captadas pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública mostram o momento em que ele se aproxima de bicicleta e realiza dois arremessos. Um dos pacotes caiu no interior do pátio, e não há como determinar seu conteúdo; contudo, há indícios de que se tratasse de drogas, como já identificado em situações anteriores. Geralmente, os pacotes contêm pequenas porções de substâncias ilícitas, muitas vezes acompanhadas de moedas para adicionar peso. O outro pacote, contendo 100g de maconha, foi apreendido pelos agentes da Susepe, no pátio da Cadeia.

As imagens foram repassadas para a Brigada Militar, que agiu prontamente na prisão do acusado. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia e, em seguida, para o Presídio Estadual de Alegrete. Essa ação demonstra mais uma vez a integração eficaz entre as forças de segurança pública em nosso município.