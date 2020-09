Família denuncia poluição ambiental no Arroio do Salso em Alegrete

Compartilhe









Uma família da região do Salmo, proximidade das quatro Bocas, em Alegrete, denunciou uma possível poluição das águas do Arroio do Salmo, a 4 km da cidade, que passa próximo à propriedade.

A dona de casa, Suelen Ross, relata que além da poluição com espuma e óleo, a água tem mau cheio. A mulher diz que os dejetos seriam do Marfrig e que já houve o problema, outras vezes, quando até peixes morreram. Até o momento a família diz que não verificaram morte de animais.

André Roos fala que utilizam a água desse arroio para tomar banho e para os animais. Ele disse que aves que criam em aviário morreram e poderia ser devido a poluição da água.

A bióloga, Fátima Marchezam, foi chamada ao local e verificou a situação. A Policia Ambiental também esteve no local fazendo levantamento. Depois será feito um um laudo para apurar o que realmente houve e a PATRAM, de acordo com Sargentos Fortes, após o levantamento vai ao Frigorífico verificar como estão sendo liberados os dejetos da indústria.

Vera Soares Pedroso