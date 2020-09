Mulher desaparece e pertences são localizados às margens do Rio Ibirapuitã

Compartilhe









207 Shares

A suspeita é de que uma mulher de 42 anos teria caído no Rio Ibirapuitã, durante a madrugada desta sexta-feira(11), em Alegrete. Conforme informações da Brigada Militar, a guarnição foi acionada por volta das 3h em razão de uma mensagem que ela enviou para o companheiro dizendo que estaria próximo ao Rio.

Na entrada, perto do Porto dos Aguateiros, na Avenida Eurípides Brasil Milano, foram localizados os pertences como: celular, bolsa e uma jaqueta, às margens do Rio.

O filho de 18 anos também esteve no local. Ainda segundo os Bombeiros, nesta manhã, vão iniciar às buscas com barco e garatéia.

Até o momento desta postagem, o registro realizado na Delegacia de Polícia, dá conta do desaparecimento da alegretense. Assim como, tudo indica a possibilidade da queda no Rio que vai resultar no início dos trabalhos dos Bombeiros à partir das 8h. Ainda, segundo sargento Ramos, a equipe poderá acionar os mergulhadores de Santa Maria.