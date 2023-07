Família é ameaçada se não fizer depósito de 3 mil reais em conta bancária

Share on Email

Alegretense procurou a Delegacia de Polícia após receber ameaças de extorsão.

A vítima relatou aos policiais civis que vem recebendo mensagens via whatsApp e ligações de pessoas desconhecidas exigindo a transferência de aproximadamente 3 mil reais. Caso ele não atendesse às exigências, ameaçam membros da família ou incendiar sua casa. Apesar de suspeitar que se trate de um golpe, o indivíduo decidiu tomar medidas legais e procurar ajuda das autoridades, fornecendo todas as mensagens recebidas como prova.

De acordo com o alegretense, as ameaças começaram há cerca de uma semana, quando ele passou a receber mensagens em seu celular de números desconhecidos. Os criminosos afirmavam ter conhecimento sobre sua residência, detalhes sobre seus filhos e outras informações pessoais, o que aumentou o temor da vítima. Com o intuito de demonstrar poder de coaçao, os infratores exigiam o pagamento de uma quantia considerável em dinheiro, utilizando táticas de chantagem e intimidação.

A vítima destacou que, mesmo sem saber a motivação por trás das ameaças, suspeitava que se tratasse de um golpe. Ao registrar o boletim de ocorrência, o alegretense disponibilizou todas as mensagens recebidas via whatsApp, para a investigação.