Com aprovação do novo IPE-Saúde, policiais terão um grande aumento na contribuição

Com a aprovação pela Assembleia Legislativa do Projeto de reforma do IPE-Saúde enviado pelo governo Eduardo Leite, os servidores terão um considerável aumento na sua contribuição para o Instituto.

A principal alteração é na alíquota mínima do titular (ativo, inativo e pensionista), que passa de 3,1% para 3,6%, e na cobrança de mensalidade dos dependentes. Além disso, os dependentes, que antes eram isentos de cobrança, também passarão a pagar a mensalidade. De acordo com o projeto aprovado, o desconto total do servidor, somando a sua contribuição e dos seus dependentes, não poderá exceder 12% da sua remuneração total.

Alguns policiais chegarão a receber R$ 500 a menos nos seus salários, sendo que em algumas simulações feitas, com as novas regras aprovadas pela assembleia Legislativa, a diferença entre a alíquota anterior e a nova chega a até R$ 500. É importante ressaltar, que os mais atingidos serão os servidores de mais idade e aqueles que recebem os menores salários. Em simulação do desconto de um Policial Civil aposentado de 3ª Classe (82 anos), com sua cônjuge (79 anos) de dependente, pelas regras atuais esse policial teria um desconto de R$382,68. Com a implantação das novas regras, esse mesmo profissional passará a contribuir com o total de R$ 879,80. Ou seja, o governo Eduardo Leite fará um confisco de R$ 497,12 no salário, para cobrir o déficit do IPE-Saúde.

Segundo o sindicato da categoria, UGEIRM, não é a primeira vez que o governador confisca o salário dos aposentados, para cobrir os furos de caixa criados pela forma de gerir o estado. Na reforma da Previdência estadual, os aposentados também tiveram parte dos seus salários confiscada, para cobrir os rombos criados na previdência dos servidores estaduais.

Para conferir como ficará a alíquota do IPE-Saúde, os servidores podem entrar no site https://servicos.ipesaude.rs.gov.br/central-servicos/simulador, e ver de quanto será o confisco do governo no seu salário.