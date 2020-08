Familiares sobem em teto de Kombi para visitar paciente internada com coronavírus

Internada e em isolamento enquanto se recupera do coronavírus, a aposentada Teresinha Vargas Ferreira, de 69 anos, mantém o contato com seus familiares de um jeito diferente em Nova Prata, na Serra do Rio Grande do Sul. Como as visitas internas estão suspensas no Hospital São João Batista, a família da paciente sobe no topo de uma Kombi para conversar com ela.