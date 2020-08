Prefeitura busca viabilidade de parceria com o Exército para restaurar Estação Ferroviária

No início desta semana o prefeito Márcio Amaral recebeu a visita do comandante da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, General Jayro Rocha Junior, acompanhado do comandante do 6° RCB, Tenente Coronel Renato Froes Medina.

Amaral propôs parceria com o exército e possibilitou até um espaço no local para servir de museu militar. Foto: DpCom/PMA

O encontro serviu para como visita de apresentação e também um possível início de uma parceria entre o exército brasileiro e o município. Acompanharam o encontro Nelson Assumpção dos Santos, presidente do Centro de Pesquisa e Documentação de Alegrete (CEPAL) e o secretário geral, Décio Marini.

Durante a visita, Márcio Fonseca do Amaral, questionou sobre a possibilidade de uma parceria para restauração do antigo prédio da Viação Férrea. Na conversa o prefeito sugeriu que parte do prédio pode ser transformado em um museu militar.

Prefeitura acena com possível parceria do Exército para restaurar a Estação Ferroviária

Em entrevista para o Portal Alegrete Tudo no início desta sexta-feira (21), o prefeito justificou seu pedido. Com a parceria para restauração do prédio, o exército poderia usar uma das salas para montar um museu. “Vamos fazer um levantamento do que vai custar a reforma e voltaremos a nos reunir”, ponderou Amaral.

A solução para reforma do local foi pauta de uma matéria especial no PAT em julho deste ano. Um dos entraves para andamento do projeto seria a falta de recursos financeiros. O prefeito acenou com um pedido de emenda parlamentar, mas que no seu entendimento demoraria muito para ocorrer.

Prédio da estação está bastante depredado e urge de reforma urgente. Foto: Júlio Cesar Santos/PAT

Márcio também agradeceu a parceria do Exército em várias ações da Prefeitura, com destaque para o serviço de apoio à distribuição de água pelo caminhão pipa, serviço que está suspenso para manutenção do veículo, sem previsão de retorno.

O general Jayro Rocha Junior, solicitou que seja apresentado um projeto com levantamento dos investimentos para um possível estudo de viabilidade.

Júlio Cesar Santos Fonte: DpCom/PMA