Famílias atípicas de Alegrete tem momentos de acolhimento e apoio na rotina diária com seus filhos

3º Encontro de Famílias Atípicas promoveu diálogo e apoio no universo do Autismo em

Alegrete – Em uma iniciativa dedicada à compreensão e ao acolhimento, o Espaço Clínico Dr. Charles Lins e o ex vereador Itamar Rodriguez realizaram o 3º Encontro de Famílias Atípicas em Alegrete.

O evento, que se consolidou como um fórum essencial para a discussão do tema “Autismo e seu impacto no contexto familiar”, reuniu familiares, profissionais da saúde, educadores e membros da comunidade interessados em aprofundar seus conhecimentos e fortalecer a rede de apoio no auditório do Centro Empresarial.

A programação foi planejada para oferecer uma perspectiva abrangente sobre o autismo. O pontapé inicial foi marcado pela abertura e integração, um momento que proporcionou um ambiente acolhedor para a troca de experiências e a formação de laços entre as famílias presentes. A atmosfera de união e compreensão evidenciou a força coletiva diante dos desafios compartilhados.

Na sequência, a palestra conduzida pelo Dr. Charles Andrade ofereceu ao público informações cruciais e atualizadas sobre o diagnóstico, tratamento e as diversas expectativas que envolvem as condições atípicas. A expertise do profissional forneceu um valioso arcabouço de conhecimento, capacitando os participantes com informações precisas e relevantes.

Mesa redonda do encontro de famílias atípicas de Alegrete

O ponto central do encontro foi a Mesa redonda multidisciplinar, que se configurou como um palco de debates enriquecedores sobre os “Desafios e manutenção da saúde mental na rotina das famílias atípicas”. Sob a mediação do Dr. Charles de Andrade, especialistas de diversas áreas – medicina, psicologia, pedagogia, educação especial e gestão – compartilharam suas visões e saberes.

A pedagoga e diretora da APAE de Alegrete, Ana Cristina, contribuiu com a perspectiva da educação especial e do suporte institucional. A psicóloga Dra. Agnes Antunes Paul ofereceu insights sobre a dinâmica emocional das famílias e estratégias de apoio psicológico. Itamar Rodriguez, com sua experiência em gestão pública e de pessoas, abordou a organização do suporte e a importância de políticas e estratégias eficazes. Durante a mesa redonda, temas sensíveis como o luto do diagnóstico, o enfrentamento do preconceito, o bem-estar dos cuidadores e irmãos, a dinâmica do casal e a relevância de políticas públicas foram debatidos em profundidade, oferecendo orientação e acolhimento às vivências das famílias.

O encerramento do evento reservou um momento de intensa emoção e aprendizado prático com o Painel de Compartilhamento de Experiências. Mães, irmãos e pessoas atípicas tiveram a oportunidade de dividir suas histórias pessoais, estratégias de superação e visões sobre o futuro. As narrativas autênticas ecoaram a resiliência e a força das famílias atípicas, gerando uma poderosa onda de identificação e apoio mútuo, além de inspirar esperança.

O 3º Encontro de Famílias Atípicas se consolida como um espaço fundamental para a disseminação de conhecimento essencial, o conforto do apoio emocional, a riqueza da troca de experiências práticas e a crescente sensibilização da comunidade em relação às necessidades e aos desafios singulares enfrentados pelas famílias que vivenciam o autismo. A iniciativa do Espaço Clínico Dr. Charles Lins demonstra um firme compromisso em oferecer suporte e informação, pavimentando o caminho para um futuro mais inclusivo e acolhedor para as pessoas atípicas e seus entes queridos. O evento acendeu um farol de esperança, reforçando a importância da união e do apoio contínuo nessa jornada.