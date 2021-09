Faustão de volta à Band: saiba o nome e a data de estreia do novo programa do apresentador

Apresentador, radialista, repórter e casualmente ator, o Fausto, também conhecido como Faustão, no decorrer da carreira, teve passagem pela rádio Centenário de Araras, rádio Record, rádio Jovem Pan, jornal Estado de S. Paulo, rádio Globo, rádio Excelsior, TV Gazeta, TV Record, TV Bandeirantes e TV Globo.

Foi na Globo que Faustão ganhou mais visibilidade e fez um sucesso gigantesco. O Domingão do Faustão foi exibido de 26 de março de 1989 a 13 de junho de 2021. O colunista Lauro Jardim anunciou que o programa sairia do ar em Dezembro deste ano. No entanto, Fausto Silva teve o fim do contrato com a emissora carioca antecipado e, depois de 32 anos de parceria, o apresentador foi respirar novos ares. Ele retornou para Rede Bandeirantes e a produção do seu novo programa está a todo vapor para colocar a nova atração de Faustão no ar no início de 2022.

A emissora paulista vem adotando a estratégia de nomear os seus programas com títulos que colocam a Band em evidência. É o caso de o Pânico na Band, por exemplo. O programa de Fausto Silva, por sua vez, deverá se chamar “Faustão na Band”. O show deve estrear no dia 10 de janeiro e vai ao ar de segunda a sexta, das 20h:30 às 22h:45. Além disso, para entrar na disputa da audiência de domingo, a Band poderá reprisar os melhores momentos da nova atração. A ideia é reprisar o programa a partir das 20h, após o programa do Milton Neves.

O programa de Faustão Silva vai ocupar o maior estúdio da emissora, em São Paulo. Segundo a coluna de Flávio Ricco, do site R7, o espaço conta com 1.200 metros quadrados e será exclusivo para o programa do Faustão. O “Faustão na Band” é uma das maiores apostas da Bandeirantes para o ano que vem, que quer alavancar a sua audiência e fazer frente à Globo, à Record e ao SBT.

Com a chegada do apresentador à emissora paulista, a grade de programação vai passar por algumas mudanças. O telejornal Band Notícias, por exemplo, que vai ao ar das 22h às 22h45, deverá deixar a programação ou será transmitido em um horário diferente. Antes mesmo de o “Faustão na Band” começar, os fãs poderão matar a saudade do apresentador, pois a Bandeirantes planeja reprisar o programa “Perdidos da Noite”, o qual foi apresentado pelo comunicador de 1986 a 1988 na emissora.

Por João Baptista Fávero Marques