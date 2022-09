Seminário promoveu a cultura gaúcha para tradicionalistas e estudantes no Vaqueanos da Fronteira

No último dia 14, aconteceu o IV Seminário Integrado da Cultura, no CTG Vaqueanos da Fronteira, realização da 4ª Região Tradicionalista, Comissão dos Festejos Farroupilhas e Prefeitura Municipal de Alegrete.

A coordenação foi de Mirian Antunes – Diretora Cultural da 4ª RT e Jessica Teles da Silva – 1ª Prenda Juvenil da 4ª RT.

O Seminário Integrado da Cultura Gaúcha teve sua primeira edição em 2019, e nos anos a seguir em formato virtual em decorrência da pandemia da Covid-19, este evento faz parte do calendário anual da 4ª Região Tradicionalista e integra a programação dos Festejos Farroupilhas.

Com o intuito de integrar a comunidade escolar e tradicionalista, bem como, Comissão Executiva dos Festejos e Prefeitura Municipal de Alegrete, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Neste ano, o Departamento Cultural da 4ª RT em conjunto com a gestão de prendas e peões regionais, convidaram as entidades tradicionalistas para montar suas mostras, para que juntos possam receber o público e salientar o tema dos Festejos Farroupilhas 2022, exaltando a formação sócia, cultural e étnica do Rio Grande do Sul.

Durante o turno da tarde, diversas escolas passaram pelo evento para prestigiar as mostras folclóricas e a palestra do Professor e Historiador Tiago Vaucher, em torno de 420 pessoas entre professores, alunos, familiares e comunidade escolar prestigiaram o evento. As entidades tradicionalistas que apresentaram as mostras foram as seguintes:

CTG Farroupilha

CTG Vaqueanos da Fronteira

CTG Honório Lemes

DTG Juventude

DTG Emílio Zuñeda

Grupo Nativista Ibirapuitã

CTG Oswaldo Aranha

CTG Amizade do Vasco Alves

Pqt Presilha da Amizade

Pqt Filhos do Cerro

GT Os Tauras

Prendas e Peões dos Festejos Farroupilhas

Durante a noite tiveram a palestra com o Professor Doutor Rodrigo Guterres, falando sobre o projeto “Índios, Negros e europeus: a essência dos centauros dos Pampas.” Projeto contempla com recursos da Lei Aldir Blanc – Edital SEDAC/Fundação Marcopolo.



Ao final, o CTG Vaqueanos da Fronteira, recebeu o Troféu de Destaque Cultural, pela mostra folclórica.

“Nossa gratidão às entidades tradicionalistas e escolas que prestigiaram e participaram juntamente conosco neste importante momento de difusão cultural e integração.”- destacou Marco Saldanha – coordenador da 4ªRT.