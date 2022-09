“É preciso união para combater as organizações criminosas que estão agindo na área rural”- diz novo titular da Decrab

Na semana passada, dia 25, o policial tomou posse com os demais 20 novos delegados da Polícia Civil gaúcha.

Eles foram aprovados em um concurso público realizado em 2018.

Daniel é natural de São Gabriel e a Decrab é o seu primeiro desafio como Delegado, contudo, destaca que está muito confiante e pontua que vai buscar um trabalho integrado com os demais órgãos de segurança – citando – Brigada Militar por meio da Patrulha Rural, Sindicato Rural e Ministério Público, assim como, demais Decrabs – considerando que em Bagé o trabalho foi um dos pioneiros.

“Sei que vou aprender e dar continuidade ao trabalho do delegado Erickson Freitas, responsável por iniciar toda a atuação da Decrab, na cidade, que saiu daqui com o sentimento de pesar de todos pela grande atuação à frente da Delegacia” – comentou.

O policial civil acrescentou que o trabalho contra o crime de abigeato é muito intenso, pois as ações são desde crime organizado(quadrilhas), até o abigeato pequeno – aquele que ocorre nos estabelecimentos rurais com furtos e abates de animais.

As operações são mais distintas, porém, vamos realizar condutas preventivas e ações de combate. Sabe-se que há pontos de mais incidências como os finais de ano e, atualmente, o preço da carne que acaba sendo um estímulo- explica.

Delegado Daniel, ao receber o PAT, em sua sala na Decrab, também, comentou um pouco mais sobre a sua trajetória até assumir a Delegacia.

Ele falou que está sendo a concretização de um sonho e está encarando o desafio da melhor forma possível, pois desde 2009 queria ser Delegado.

O também advogado há mais de 15 anos, que se formou na UFSM, atuou anteriormente por dez anos como Analista Jurídico da Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul, onde esteve em Porto Alegre, Santa Maria e Santana do Livramento.

Em relação à família, ele vai permanecer indo ao encontro em São Gabriel, uma rotina que já ocorria.

Já em relação a Alegrete, enfatizou que o acolhimento foi muito positivo e, devido ao envolvimento com eventos tradicionalistas, já conhecia a cudade em uma oportunidade em que a filha participou de uma apresentação(invernada)na cidade.

Delegado Daniel entra como titular da Delegacia após a saída do Delegado de Polícia Erickson Freitas, responsável por ser o primeiro policial à frente Decrab em Alegrete. Ele assumiu um novo desafio na DPPA em Bento Gonçalves depois de 10 meses na Fronteira.