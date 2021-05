Feira especial – Dia das Mães no espaço do feirante em Alegrete

Compartilhe















A Secretaria de Agricultura e Pecuária em parceria com a Emater realizam neste dia 7, sexta -feira, uma Feira Especial- Dia das Mães, no espaço do Feirante na Avenida Tiaraju esquina Avenida Caverá.

São produtos de hortifrutigranjeiros, doces pães e queijos da agricultura familiar e mais artesanatos que estarão a venda no Espaço. Além dos produtos sem agrotóxicos, que conferem qualidade à saúde de quem consome, a Feira terá também, sorteio de brindes e presentes a quem comprar e prestigiar.

A Feira Especial- Dia das Mães inicia as 9h e com todos cuidados exigidos pelos protocolos de saúde.

Léia Ferrão, da SAP, diz que os preços são acessíveis para que um maior numero de pessoas possa adquirir os produtos.

Vera Soares Pedroso

Fotos de arquivos da SAP