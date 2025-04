Feitio do Alegrete: uma marca que ganhou o mundo

Foi na antiga oficina de concertos, instalada na Rua Daltro Filho, em Alegrete, que tudo começou. Com apenas 23 anos, Wilson Floriano Pinto Vilaverde, inaugurava seu negócio e nunca mais parou…

Quando mudou para a Rua dos Andradas, alguns anos depois interrompeu a etapa de consertos e partiu para a fabricação de botas de couro masculina e feminina.

Mas o melhor ainda estava por vir. Há cerca de uns vinte e cinco anos, Wilson partiu para a fabricação do produto no qual hoje domina amplamente o mercado: As “Alpargatas Feitio do Alegrete”. O produto teve tal aceitação que é vendido até os dias atuais.



Wilson Vilaverde queria ver ainda as alpargatas serem testadas, em larga escala, no mar. Ele garantia que nem as águas salgadas fariam qualquer estrago em seu produto.



-Palavra de Especialista



Wilson Floriano Pinto Vilaverde veio a falecer no dia 6 de abril de 2009, ficando a frente de seu negócio seus familiares permanecendo por mais 8 anos, em Janeiro de 2017, encerrou suas atividades na Avenida Assis Brasil onde funcionava a empresa.

Meses depois a “Feitio do Alegrete” passou a funcionar no antigo Berçário Industrial, hoje “Centro de Formação e Apoio Empresarial” no bairro Rui Ramos, sendo que Claudenir e Ana Paola, ex-funcionários, continuam tocando o negócio até os dias atuais. Onde hoje continuam produzindo Alpargatas, Chinelos, Sandálias Femininas, Botinas, tanto no tecido como em Couro Legitimo.

