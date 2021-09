Felipe Adam e o sonho de se transformar no “Ken Humano”

Semelhante à sua parceira, o Ken também possui uma vasta linha de roupas e acessórios e, recorrentemente, aparece na mídia junto à Barbie. No Brasil, originalmente, o boneco foi vendido pela Estrela – tradicional fábrica de brinquedos brasileira – em 1984 com o nome de Bob, no entanto, passou a se chamar Ken alguns anos depois.

Recentemente, uma notícia roubou os holofotes no Brasil. A notícia era em relação a um jovem, de apenas 17 anos, que estava disposto a fazer 42 operações para se transformar no boneco Ken. O jovem é o estudante Felipe Máximo Dias de Oliveira, conhecido como Felipe Adam nas redes sociais, que mora em Peruíbe, São Paulo. Apesar de nunca ter feito intervenção cirúrgica, pelo fato de ser menor de idade, a maquiagem sempre foi um aliado de Felipe na busca de se parecer cada vez mais com o namorado da Barbie. Porém, há alguns dias, Felipe revelou que não vai mais se submeter aos procedimentos estéticos.

O jovem paulista contou que estava “se perdendo” entre as duas identidades, a dele próprio e a do Ken. Ele reiterou que sempre foi uma diversão se maquiar e ficar com a aparência semelhante a do personagem, mas percebeu que, depois de um tempo, virou uma obsessão. Mesmo desistindo do sonho de virar o boneco Ken, Felipe destaca que vai continuar sendo o Ken apenas com a make. Mas pontuou que, no momento, vive dificuldades financeiras e isso o impossibilita de comprar os produtos necessários para ficar parecido com o boneco. No futuro, o adolescente deseja se especializar em cursos e viver da maquiagem.

Em uma conversa ao G1, a psicóloga Eda Fagundes explicou sobre crise de identidade, que entra em discussão quando falamos de “intervenções cirúrgicas” e que Felipe Adam conviveu por um tempo. A psicóloga afirmou que a crise de identidade é a presença de um conflito interno entre aquilo que se é física e psiquicamente e a não aceitação, seja por não se achar bonito, seja por não corresponder ao gênero. Ela reitera que, em alguns casos, as pessoas têm dificuldade em aceitar as mudanças naturais do corpo e alerta para que todos não se fixem ao visual como se isso fosse um valor máximo.

Por: João Baptista Fávero Marques