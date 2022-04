Feminicídio: homem mata companheira a facadas no Bairro Lara

Share on Email

Uma mulher foi morta com várias facadas, pelo ex- companheiro, que foi preso em flagrante pela Brigada Militar, em Alegrete.

O feminicídio aconteceu na noite desta quarta-feira(20), no bairro Lara.

Conforme informações preliminares, a vítima que foi identificada como Neuza Elara Santos da Rosa , de 48 anos, foi atacada quando abriu a porta da residência para que o ex-companheiro entregasse uma chave.

A enteada, de 15 anos, foi quem acionou a Brigada Militar, ela teria saído da casa no momento em que o pai desferiu as facadas na mulher.

O autor, fugiu, mas logo depois ligou para a Brigada Militar, se identificou como autor e passou a sua localização. Ele foi preso, em via pública, na rua Maurício Cardoso, com um corte no pé e conduzido à UPA.

No momento da identificação, ele pediu para que os policiais o matassem, mas não apresentou nenhum comportamento agressivo.

Segundo testemunhas, o homem, de 40 anos, não aceitava o fim do relacionamento. Ele já estava residindo em uma casa nos fundos da residência da vítima.

No início da noite de hoje, Neuza chamou o ex-companheiro e solicitou a chave da porta, da casa dela, que ele ainda tinha e o ex-casal teria discutido. Na sequência, o autor retornou e a atacou com a faca.

O homem já tinha antecedentes por violência doméstica.

O Samu foi acionado e constatou o óbito da vítima, neste momento, a Brigada Militar está no endereço, a Polícia Civil foi comunicada, assim como, a Perícia acionada de Santana do Livramento.

O autor foi encaminhado à delegacia de Polícia onde foi realizado o flagrante por feminicídio.