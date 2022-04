Associados do Sicredi Essência receberão dinheiro de volta na distribuição dos resultados

Por ser uma instituição financeira cooperativa, o Sicredi possui uma filosofia diferente.



Além do compromisso com o atendimento próximo, com a disponibilidade de soluções com qualidade e tarifas mais competitivas, também divide os resultados com os associados.



E, a Cooperativa, escolheu o dia 22/04, data em que completa 41 anos como o dia para presentear os seus 74 mil associados, distribuindo os resultados referente ao ano de 2021.



O valor total a ser devolvido aos associados, em conta corrente ou poupança, será de R$ 11,6 milhões. A este montante, somam-se também os R$ 6 milhões de Juros ao Capital, depositados em dezembro de 2021, totalizando de retorno no modelo Cashback aos nossos associados, R$ 17,6 milhões, o maior valor já distribuído na história da cooperativa.



O valor compartilhado com cada associado, varia de acordo com a utilização dos produtos e serviços, como: Depósito à vista, Poupança, Depósito à prazo, LCA, Tarifas, Cobrança, Seguros, Consórcio e Cartão de Crédito. Dessa forma, quanto mais o associado utiliza essas soluções, maior será o seu valor da participação nos resultados.



Segundo do Diretor Executivo, Henrique Assis, a Sicredi é uma instituição focada no desenvolvimento local. Os resultados ficam na região e movimentam a economia local. “Com a participação dos associados, estamos levando a essência cooperativista para cada vez mais pessoas. Desde que a pessoa ingressa na cooperativa, buscamos encontrar as melhores soluções financeiras para a sua vida. Além disso, trabalhamos para que todos tenham acesso aos nossos diferenciais, e a distribuição dos resultados é um dos mais importante deles.”, informa o diretor.

“Estamos orgulhosos por estar escrevendo uma história de expansão e crescimento.

Nos tornamos uma das maiores empresas da região que leva a essência do cooperativismo como filosofia de vida e que transforma realidades, com a participação dos associados. Nossas iniciativas são pensadas para levar mais prosperidade para os associados e para a comunidade”, comemora o presidente Zeca Menezes. A distribuição de resultados pode ser consultada no extrato, pelo aplicativo do Sicredi, para dispositivos móveis, internet banking ou serviços de autoatendimento e no WhatsApp Oficial da Sicredi (51) 3358-4770.



E, para conhecer mais sobre as realizações Sicredi Essência que estão impactando os associados e a comunidade, acesse nossa Revista Digital: https://bityli.com/revistasicrediessencia