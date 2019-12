Feriado de Natal foi de pouca violência nas ruas; houve muito desentendimento nas casas

O Natal foi de ocorrências relacionadas, na grande maioria, a desentendimento familiar.

Neste último dia 25, a Brigada Militar atendeu vários chamados de brigas, algumas generalizadas, segundo denúncias e outras entre pai e filho, noras, tios, irmãos, entre outros.

Um feriado sem registro de grande vulto, embora as viaturas não tenham ficado sem chamados envolvendo, na sua grande maioria as ocorrências já mencionadas.

Também ocorreu registro de Maria da Penha, atropelamento, resgate na Ponte Férrea, acidente de trânsito e inúmeras averiguações. Furtos e tentativas de assalto também foram informadas.

Mas o que ficou em evidência foram as brigas. Momentos em que as famílias se reúnem para confraternizar, mas, com o uso abusivo da bebida alcoólica e, em alguns casos com a associação de outras substâncias ilícitas, as festas que seriam somente de alegrias terminam com registros na Delegacia de Polícia ou Brigada Militar.

Que o feriado do ano novo seja de mais paz e menos violência.