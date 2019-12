Show da Virada acontece neste sábado em Alegrete

Um projeto coordenado por Maysa Moreira e Diego Fagundes o Show da Virada será a partir das 21h na Praça Getúlio Vargas, neste sábado(28). Para este evento as atrações artísticas serão: Vanusa Souza, Eder Santos e Amigos e Helton Saldanha.

Maysa Moreira, que hoje é coordenadora da Defesa Civil, destacou que no início da gestão da Prefeita Cleni Paz e do atual Prefeito Márcio Amaral, ela fazia parte da Secretaria de Educação Cultura Esporte e Laser. Maysa e o parceiro nos eventos Diego Fagundes, montaram um projeto que inclui o Domingo no Parque, Show de aniversário da Cidade, Descida dos Blocos, Caça ao Ninho e o Show da Virada. Todos os eventos são da Prefeitura, porém, são realizados através de patrocinadores.

“Inevitável não lembrar que no ano passado, logo depois de concluir as apresentações ficamos sabendo que a Prefeita tinha falecido. Isso nos marcou muito. ” – lembrou.

Os alegretenses estão convidados a participarem nesta noite de mais uma edição do Show da Virada.