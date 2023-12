Feriado evoca e reverencia Padroeira de Alegrete

Neste dia 8 de dezembro é celebrado o dia da Nossa Senhora da Conceição Aparecida – padroeira de Alegrete. A data é feriado municipal, quando a Igreja Católica realiza atividades especiais em homenagem a Santa.

A programação que iniciou no último dia 29 de novembro com palestras que evocam vários temas para famílias, jovens, idosos, área de saúde e assistencial segue na sexta-feira (8). Especialmente no feriado, dia 8, será realizado uma missa às 9h pelo Bispo Dom José Mário Angonese e às 12h será realizado um almoço no CTG Farroupilha.

Nossa Senhora da Conceição, também conhecida como Imaculada Conceição, é uma das versões de Maria mais cultuadas no Brasil e nos países de língua portuguesa. Ela representa o dogma católico que afirma que Maria, a mãe de Jesus foi concebida por seus pais, Ana e Joaquim, sem a mancha (a mácula, na língua latina, por isso o título de “imaculada”) do pecado original, justificando que ela pode se tornar a mãe de Jesus, porque estava purificada desde seu nascimento. Sua festa é celebrada no dia 8 de dezembro, tendo sido determinada em 1477 pelo Papa Sisto IV, como uma festa universal. Na região sul do Brasil, ela é identificada com a orixá Oxum, enquanto em São Paulo e na região nordeste, é identificada com a orixá Iemanjá.