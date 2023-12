Encenação de combate da Revolução de 23 será um espetáculo grandioso em Alegrete

A Diretoria de Cultura da Secretaria de Educação vem se preparando, há pelo menos uns três meses, para apresentar o espetáculo de encenação do combate da Ponte, na Revolução de 1923, que teve uma parte de sua história aqui junto à ponte Borges de Medeiros. O evento está marcado para o próximo dia 8, às 20h, no CTG Farroupiha.

Rodrigos Guterres, diretor de cultura da SECEL, informa que a logística inclui 50 pessoas no elenco, sendo 20 cavalarinos, 20 dançarinos e 12 personagens fora da equipe técnica. O espetáculo inclui quatro cenografias: a da ponte, de uma fazenda, de um galpão e de um cemitério. A apresentção será no CTG Farroupilha quando a comunidade poderá assistir a esta grande encenção que marca uma parte importante do centenário da Revolução de 23 com esta passagem no Município. A organização informa que haverá controle do acesso pelo portão principal.

Elenco em reeunião de trabalho

Diferentemente de todos os outros espetáculos similares que já aconteceram aqui em Alegrete, este por ser tratar de uma encenação de um aspecto histórico teve o cuidado na trilha e na gravação dos diálogos, cita Guterres. Ele diz que haverá a representação das expressões faciais e corporais dos atores, mas foi todo um roteiro pensado para o entendimento daquele fato histórico da batalha em si. . O roteiro prevê essa explicação clara para quem estará vendo que terá uma experiência única porque vai compreender todas as faces da guerra, com diálogos com a sonoplastia, com as luzes que vão compor todo o espetáculo. Então, é uma experiência que Alegrete nunca viu, diz com euforia Rodrigo Guterres, porque é diferente de todos os espetáculos que já foram produzidos aqui, principalmente pela excelência do diretor e do roteirista que é o Reinaldo Reinaldo Souto, de Porto Alegre, que traz toda a experiência dele em outros espetáculos grandiosos já realizados no Rio Grande do Sul. Ele já produziu a espetáculo de cipreste a Piratini evento que já existe há doze anos e que conta toda a saga da tomada de Porto Alegre, um espetáculo já consolidado há muito tempo – fora outros que o produtor já realizou. Seré um impacto bem diferente de tudo que foi visto em Alegrete, enfatiza.

Bolinha salienta que estarmos vivendo aqui, um ano da comemoração de 100 anos desse fato histórico, é um privilégio para Alegrete com as inúmeros passagens da Revolução de 23 terem acontecido aqui. Ele cita que coube a Prefeitura cumprir o papel de reverenciar esse fato, destacar para várias gerações o quanto Alegrete é um manancial enorme de questões culturais. -Produzir um espetáculo dessa grandiosidade com a presença de cavalarianos, artistas roteiristas, cenógrafos, todos daqui município, é um desafio e abre uma possibilidade, inclusive de manter uma prática artística, de produzir shows turísticos de um potencial muito grande, que Alegrete tem a partir também desses espetáculos, salientam os organziadores.

A encenação do combate da Ponte não é apenas a reverência do passado, mas também abre portas para oportunidades futuras. Produzidas por talentos locais será algo ímpar que marcará com louvor esse fato que une história, cultura e turismo, onde a arte se entrelaça com rica tapeçaria histórica da cidade.