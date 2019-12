Festa de Natal do Friends com show nacional no Sete de Setembro

Na próxima terça feira, dia 24 de dezembro, véspera de natal, o Friends Club convida para uma grande festa ao ar livre, no melhor estilo da badalada casa noturna.

A ideia é comemorar junto com a galera a data natalina. Vai ter festa de natal do Friends num ambiente ao ar livre.

O Clube Sete de Setembro será o palco de mais uma programação que promete do Friends Club.

No palco o show nacional com o Grupo Virozueira. Na line up, Dj Cruzze promete não deixar ninguém parado, com Dj Augusto Ferreira tocando as top. O Grupo A+, também promete mais um show para o público que prestigia um bom pagode.

Os ingressos antecipados já estão a venda no Friends Bar e com promoters. Ainda restam camarotes a venda, área Vip: R$ 30,00 (Trinta Reais), e Pista: R$ 20,00 (Vinte Reais).

Friends convida:

Vamo esperar o Papai Noel do melhor jeito !!! Com muito pagode e funk !!!

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução