Leitura compartilhada no Emílio estimula ato de ler e melhor interpretação

Em um projeto interdisciplinar envolvendo as disciplinas de Arte, Literatura e Português, as turmas de Ensino Médio Noturno do Colégio Estadual Emílio Zuñeda realizaram, no mês de agosto, a leitura do livro – O Diário de Anne Frank na biblioteca da escola.

As turmas de 1º, 2º e 3º ano realizaram leitura compartilhada ou colaborativa sob a mediação da professora Marileia Marchezan.

Segundo a professora, nesse processo de leitura compartilhada, os alunos e a professora leem juntos um mesmo texto e trocam ideias sobre a obra que está sendo lida.

Essa técnica, além de ser interessante para o compartilhamento de impressões sobre o texto, também promove o incentivo à leitura, pois as turmas são levadas à biblioteca e, nesse ambiente, os alunos realizaram a leitura em voz alta dessa obra.

Outro aspecto positivo dessa atividade é o desenvolvimento da oralidade, pois, ao lerem em voz alta, os alunos desenvolvem maior percepção quanto a aspectos como uso dos sinais de pontuação, entonação de voz, troca de fala entre as personagens, etc. Essa é uma estratégia que “ensina a ler”, isto é, cria condições para que os alunos mobilizem capacidades de leitura que os tornem leitores mais proficientes, seguros e desinibidos.

Na leitura colaborativa, uns alunos aprendem com os outros, podendo um se apropriar da técnica de leitura do outro, e também porque promove intercâmbio de ideias.

Após os alunos realizarem a leitura colaborativa, no mês de setembro, foi realizado um encontro, no colégio, entre as turmas de Ensino Médio e duas representantes do Grupo Leia Mulheres Alegrete, Ana Lúcia Vargas e Elizane Tassinari.

O Leia Mulheres é um projeto nacional de livre iniciativa, com coordenação geral em São Paulo, criado por um grupo de mulheres que, a partir de 2015, decidiu transformar em Clubes de Leitura o que era um movimento virtual internacional.

Em Alegrete, existe há dois anos, com a mediação de leitura da bibliotecária Aliriane Almeida e da professora Ana Lúcia Vargas. Os encontros acontecem mensalmente, com a leitura e a discussão de literatura escrita por mulheres, em diferentes gêneros literários. Os encontros acontecem na Biblioteca Pública Municipal Mario Quintana e qualquer pessoa pode participar.

Como um dos braços do Clube de Leitura, as mediadoras criaram “O Leia vai à escola”, indo às escolas de educação básica para discussão de livros, já feita a leitura prévia.

Acreditamos que a leitura da obra O diário de Anne Frank foi profícua não só pela leitura compartilhada, pelas trocas de ideias e por melhorar a proficiência em leitura de alunos do Ensino Médio, mas também pelo conhecimento histórico adquirido com a contextualização da obra e sobre história de Anne Frank, sua família e o povo judeu.

O projeto contou com a colaboração de professores de outras disciplinas que, cedendo suas aulas ou participando das leituras compartilhadas, também incentivaram a leitura no contexto escolar.

A partir de atividades como essa, espera-se que os jovens se interessem e se aproximem ainda mais da biblioteca escolar e da leitura de obras literárias.



O Colégio Emílio Zuñeda tem com diretor o professor Valdoir Lira. No turno da noite, conta com o vice-diretor, professor Télvio Liscano; com a coordenadora pedagógica, professora Ana Patrícia Dornelles, e com a educacional, professora Albertina Queiroz.