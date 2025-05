Festival Campeões do Futuro foi coroado de êxito em Alegrete

No último domingo (04), o Ginásio do Oswaldo Aranha – ECM foi palco para o Festival Campeões do Futuro. No período da manhã, o evento de jiu-jitsu reuniu alunos do Oswaldo Aranha, academia Bolt, academia Flex e Escola Alcy Cheiuche e Projeto Campeões do Futuro.

A programação contou com a presença dos pais e familiares, que estimularam os futuros campeões. Em sua III edição, o festival inovou em 2025. Pela manhã jiu-jitsu e a tarde judô.

Os atletas e praticante de judô ocuparam o tatame e fizeram brilhantes lutas com a participação das equipes kageyama e Tanemaki. O Festival recebeu crianças desde 4 anos, que fizeram sua iniciação nesse esporte olímpico.

Os professores André Brazeiro, Hellen Brazeiro, Uiliam Rodolfo Lopes Almeida, Lissandro Soltau e Eugênia Serpa Almeida, agradeceram a presença de pais e alunos. No total, foram mais 400 pessoas entre a manhã e tarde que apoiaram mais uma vez o evento. Brazeiro, um dos organizadores destacou o apoio do vereador Fagner Fan que colaborou com o Festival e também a secretaria educação, cultura, esporte e lazer. “Um sincero agradecimento a professora e diretora da escola Ana Leonor, que cedeu o espaço. Muito obrigado”, destacou André Brazeiro.

Os Campeões do Futuro se preparam agora para participarem do Estadual a ser realizado em Caxias do Sul.

Fotos: Matheus Cipolat