Alegrete| Ponte Borges de Medeiros mantém reforço de sinalização

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania (Setor de Sinalização), realizou a a manutenção da sinalização viária na Ponte Borges de Medeiros com uma melhor sinalização aos motoristas que passam pela localidade.

A sinalização vertical foi finalizada, e agora a ponte conta com novos tachões, reforçando a proibição de ultrapassagens e aumentando a segurança de quem transita pelo local. Além disso, uma tinta amarela foi sinalizada para enfatizar as divisões de lado para aqueles que cruzam no espaço da Zona Leste.

No último domingo (4), alguns servidores estavam terminando o trabalho com o alinhamento final da pintura. A Guarda Municipal apoiou a atividade controlando os veículos para que diminuíssem a velocidade ao ingressar na ponte.

A localidade é o principal elo de ligação entre o centro de Alegrete e a Zona Leste, onde milhares de veículos passam diariamente pelo espaço.

Fonte e fotos: Prefeitura Alegrete