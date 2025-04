Festival da Linguiça atrai multidão e consolida-se no calendário gaúcho

A organização do evento divulgou os dados referentes ao público que passou pelo Parque durante os três dias de Festival. Em 2024, foram registradas 65 mil pessoas — um aumento em relação às 55 mil registradas na edição anterior — sem contar os que entraram de carro para o estacionamento do Parque.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Na sexta-feira, dia 4, foram registradas 14.976 pessoas, em um dia que tradicionalmente não atrai tanto público. Já no sábado, dia 5, as câmeras registraram 23.940 pessoas. No último dia, domingo, a participação foi ainda maior: 26.330 pessoas circularam pelos espaços do Parque Doutor Lauro Dornelles.

Em relação ao volume de linguiça vendida pelas agroindústrias participantes, os dados ainda não foram computados, mas todas ampliaram sua produção para atender à demanda desta edição. Segundo a organização, o evento tem como proposta promover as agroindústrias de Alegrete, bem como o turismo rural e gastronômico da região.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O prefeito Jesse Trindade dos Santos afirmou que o encerramento do Festival teve uma avaliação extremamente positiva, destacando que se trata de uma festa com portões abertos. Ele ressaltou que o grande destaque do evento é a valorização das agroindústrias, cujo carro-chefe é a linguiça campeira — produto que sai do município para ser comercializado em todo o estado e fora do Rio Grande do Sul. O prefeito também enfatizou que isso gera emprego e renda, levando o nome de Alegrete cada vez mais longe.

— Na 3ª edição do Festival, tivemos turistas de Minas Gerais, Paraná, Pernambuco e de diversas cidades gaúchas. Alegrete está de parabéns, e já estamos nos preparando para a 4ª edição — concluiu o prefeito.